INVENTO – polski producent nowoczesnego wyposażenia warsztatowego dla profesjonalistów

W warsztatach motoryzacyjnych liczy się nie tylko doświadczenie mechaników, ale także niezawodność i funkcjonalność używanego sprzętu. Polski producent INVENTO wprowadza na rynek kompleksowe wyposażenie warsztatowe, które łączy solidną konstrukcję, nowoczesne rozwiązania technologiczne i praktyczne rozwiązania ułatwiające codzienną pracę serwisów, wulkanizacji i stacji diagnostycznych.
2025-11-28, 12:41

INVENTO to w pełni polska marka z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji profesjonalnego wyposażenia warsztatowego. Od momentu powstania firma stawia na jakość, bezpieczeństwo i innowacyjność, dostosowując swoje produkty do realnych potrzeb mechaników i właścicieli warsztatów. Dzięki własnej produkcji w Polsce, INVENTO może zapewnić pełną kontrolę nad każdym etapem wytwarzania oraz szybkie wsparcie serwisowe dla swoich klientów.

Oferta produktowa INVENTO

Portfolio INVENTO obejmuje szeroki zakres sprzętu warsztatowego, m.in.:

  • Podnośniki samochodowe – nożycowe, dwukolumnowe i mobilne, gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo pracy;

  • Montażownice i wyważarki kół – precyzyjne urządzenia dla warsztatów i wulkanizacji;

  • Kompresory i instalacje pneumatyczne – niezawodne źródło energii dla narzędzi warsztatowych;

  • Meble warsztatowe i systemy przechowywania – ergonomiczne rozwiązania optymalizujące przestrzeń pracy;

  • Narzędzia ręczne i specjalistyczne – trwałe i dopasowane do intensywnego użytkowania w serwisach;

  • Urządzenia diagnostyczne – nowoczesne technologie wspierające szybką i precyzyjną diagnostykę pojazdów.

Dlaczego wybrać INVENTO?

Wyposażenie warsztatowe INVENTO znacząco zwiększa efektywność pracy, poprawia bezpieczeństwo mechaników, optymalizuje przestrzeń roboczą oraz pozwala na redukcję przestojów serwisowych. Właściciele warsztatów mogą oferować szybszą i bardziej profesjonalną obsługę swoich klientów.

Produkty INVENTO wyróżniają się na tle konkurencji dzięki:

  • polskiej produkcji i kontroli jakości na każdym etapie,

  • zgodności z normami branżowymi i posiadaniu certyfikatów bezpieczeństwa,

  • trwałości, ergonomii i innowacyjnym rozwiązaniom, które usprawniają codzienną pracę warsztatu,

  • atrakcyjnemu stosunkowi jakości do ceny oraz możliwości personalizacji zestawów dla indywidualnych potrzeb klientów.

"Naszym celem jest dostarczenie warsztatom i wulkanizacjom wyposażenia, które nie tylko spełnia najwyższe standardy jakości, ale także ułatwia codzienną pracę. Wierzymy, że polska produkcja i innowacyjne rozwiązania mogą skutecznie konkurować na wymagającym rynku motoryzacyjnym" – mówi specjalista sprzedaży INVENTO.

INVENTO to partner, na którego mogą liczyć dystrybutorzy oraz właściciele warsztatów poszukujący trwałego, bezpiecznego i nowoczesnego wyposażenia. 

Więcej informacji o produktach oraz pełna oferta dostępna jest na stronie: https://invento.pl/ .

