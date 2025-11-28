INVENTO – polski producent nowoczesnego wyposażenia warsztatowego dla profesjonalistów

INVENTO to w pełni polska marka z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu i produkcji profesjonalnego wyposażenia warsztatowego. Od momentu powstania firma stawia na jakość, bezpieczeństwo i innowacyjność, dostosowując swoje produkty do realnych potrzeb mechaników i właścicieli warsztatów. Dzięki własnej produkcji w Polsce, INVENTO może zapewnić pełną kontrolę nad każdym etapem wytwarzania oraz szybkie wsparcie serwisowe dla swoich klientów.

Oferta produktowa INVENTO

Portfolio INVENTO obejmuje szeroki zakres sprzętu warsztatowego, m.in.:

Podnośniki samochodowe – nożycowe, dwukolumnowe i mobilne, gwarantujące stabilność i bezpieczeństwo pracy;





Montażownice i wyważarki kół – precyzyjne urządzenia dla warsztatów i wulkanizacji;





Kompresory i instalacje pneumatyczne – niezawodne źródło energii dla narzędzi warsztatowych;





Meble warsztatowe i systemy przechowywania – ergonomiczne rozwiązania optymalizujące przestrzeń pracy;





Narzędzia ręczne i specjalistyczne – trwałe i dopasowane do intensywnego użytkowania w serwisach;





Urządzenia diagnostyczne – nowoczesne technologie wspierające szybką i precyzyjną diagnostykę pojazdów.





Dlaczego wybrać INVENTO?

Wyposażenie warsztatowe INVENTO znacząco zwiększa efektywność pracy, poprawia bezpieczeństwo mechaników, optymalizuje przestrzeń roboczą oraz pozwala na redukcję przestojów serwisowych. Właściciele warsztatów mogą oferować szybszą i bardziej profesjonalną obsługę swoich klientów.

Produkty INVENTO wyróżniają się na tle konkurencji dzięki:

polskiej produkcji i kontroli jakości na każdym etapie,





zgodności z normami branżowymi i posiadaniu certyfikatów bezpieczeństwa,





trwałości, ergonomii i innowacyjnym rozwiązaniom, które usprawniają codzienną pracę warsztatu,





atrakcyjnemu stosunkowi jakości do ceny oraz możliwości personalizacji zestawów dla indywidualnych potrzeb klientów.

"Naszym celem jest dostarczenie warsztatom i wulkanizacjom wyposażenia, które nie tylko spełnia najwyższe standardy jakości, ale także ułatwia codzienną pracę. Wierzymy, że polska produkcja i innowacyjne rozwiązania mogą skutecznie konkurować na wymagającym rynku motoryzacyjnym" – mówi specjalista sprzedaży INVENTO.

INVENTO to partner, na którego mogą liczyć dystrybutorzy oraz właściciele warsztatów poszukujący trwałego, bezpiecznego i nowoczesnego wyposażenia.

Więcej informacji o produktach oraz pełna oferta dostępna jest na stronie: https://invento.pl/ .