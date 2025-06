RAPORT iComms: Polityka w miejscu pracy – Jak rozmowy o poglądach wpływają na relacje między pracownikami?

Raport precyzyjnie rozróżnia dwa obszary: zachęcanie do udziału w wyborach oraz namawianie do głosowania na konkretną partię. Jak podkreśla Adriana Borucka, pomysłodawczyni raportu i partnerka zarządzająca w agencji PinPoint, wyniki badania mają stać się praktycznym narzędziem dla członków zarządu, liderów, działów HR i komunikacji, którzy chcą budować świadome zespoły, zdolne do współpracy nawet w sytuacji napięć społecznych i politycznych. Badanie pokazuje, że napięcia polityczne mogą być szansą na edukację i rozwój kultury dialogu, jednak liderzy muszą zachować szczególną ostrożność, aby nie stracić zaufania zespołu.

Dr Jarosław Grobelny z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki UAM w Poznaniu wskazuje, że otwarte rozmowy na temat polityki mogą być źródłem napięć, zwłaszcza w zespołach o różnorodnych przekonaniach. Raport ujawnia, że ingerencja liderów w przekonania polityczne pracowników, w tym jawna agitacja, może prowadzić do spadku zaufania, pogorszenia relacji oraz zwiększenia rotacji kadry. Z drugiej strony, odpowiednio przeprowadzona edukacja obywatelska, zachęcająca do udziału w wyborach bez narzucania konkretnych opcji politycznych, jest często akceptowana i pozytywnie postrzegana.

Kluczowe wnioski z raportu

Aktywizacja obywatelska vs. agitacja: Zachęcanie do udziału w wyborach może wzmacniać odpowiedzialność obywatelską pracowników, jednak organizacje powinny unikać promowania konkretnych poglądów politycznych . Agitacja polityczna w miejscu pracy obniża satysfakcję zawodową i pogarsza relacje, a dla większości badanych miejsce pracy nie jest odpowiednią przestrzenią do takich działań .

. . Wpływ na relacje: Podobieństwo poglądów politycznych sprzyja lepszym relacjom między pracownikiem a przełożonym i zwiększa zaufanie . Natomiast różnice światopoglądowe mogą negatywnie wpływać na atmosferę w zespołach .

. . Chęć zmiany pracy: Agitacja na rzecz konkretnej partii politycznej silnie wiąże się z rozważaniem zmiany pracy, co sugeruje negatywny wpływ na atmosferę i komfort pracowników . Najczęściej o zmianie pracy z tego powodu myśleli pracownicy w wieku 36-45 lat .

. . Neutralność firmowa: Zdecydowana większość firm (95%) nie prowadziła oficjalnej komunikacji zachęcającej do udziału w wyborach . Niemal połowa respondentów dostrzega jednak wpływ komunikacji firmowej na swoją decyzję o udziale w wyborach, co wskazuje na pozytywną rolę organizacji w budowaniu postaw obywatelskich .

Raport zawiera również rekomendacje dla organizacji, takie jak: promowanie aktywności obywatelskiej bez narzucania poglądów, unikanie agitacji politycznej, wdrażanie jasnych zasad rozmów o polityce, szkolenia dla liderów wspierające neutralną komunikację, regularne monitorowanie wpływu polityki na klimat organizacyjny, budowanie kultury neutralności i otwartości, a także opracowanie kodeksu dobrych praktyk.

W raporcie przedstawiono także studia przypadków firm takich jak Avon i Vattenfall, które pokazują, jak w sposób odpowiedzialny i spójny z misją firmy, można aktywizować pracowników obywatelsko, bez naruszania neutralności i wzmacniając zaangażowanie wewnętrzne.

Pełny raport dostępny jest na stronie iComms.

O iComms: iComms to agencja specjalizująca się w komunikacji wewnętrznej, oferująca szkolenia, warsztaty i doradztwo dla firm pragnących budować efektywne i zaangażowane zespoły. Firma koncentruje się na wspieraniu organizacji w tworzeniu strategii komunikacji, doborze kanałów oraz rozwijaniu umiejętności liderów w zarządzaniu komunikacją.