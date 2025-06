Pierwsza wizyta u weterynarza – poradnik dla opiekunów. Przychodnia MED-VET wspiera we Wrocławiu

Pierwsza wizyta pupila u weterynarza to kluczowy moment dla jego zdrowia i samopoczucia, często jednak budzący stres zarówno u zwierzęcia, jak i jego opiekuna. Jak przygotować się na to ważne spotkanie, by przebiegło spokojnie i efektywnie? Eksperci z Przychodni Weterynaryjnej MED-VET we Wrocławiu przygotowali praktyczny przewodnik, który pomoże opiekunom w tym wyzwaniu.