DecoBazaar to wyjątkowe miejsce, które łączy ludzi poszukujących pięknych i oryginalnych przedmiotów, z artystami, twórcami i markami, dostarczającymi wyrobów o nieszablonowym stylu i wykonaniu.

Wyjątkowy asortyment dla wyjątkowych ludzi!

Każdy, kto jest zmęczony marketowymi i galeriowymi produktami, poczuje się w DecoBazaar jak w krainie marzeń. Niezwykle bogata oferta asortymentowa sklepu obejmuje przepiękne i stylowe dodatki i dekoracje, biżuterię, torebki, ubrania oraz przedmioty i akcesoria domowego użytku. Kategorii produktowych na DecoBazaar jest mnóstwo, wszystkie je łączy jednak to, że każdy produkt jest wyjątkowy, ponieważ twórca włożył w jego powstanie swój wysiłek, wizję i pasję.

W tym sklepie internetowym nie znajdziemy produktów przemysłowych. W wielu przypadkach mamy do czynienia z rękodziełem. W ofercie sklepu znajdują się także przedmioty znalezione na rynku staroci czy w second handach. To jednak tylko część tego, czym jest DecoBazaar!

Vintage, Handmade i Sztuka

Do jednych z najpopularniejszych kategorii sklepów należy Vintage – gdzie znajdziemy różnego rodzaju asortyment, który inspirowany jest tym wyjątkowym stylem. Olbrzymią popularnością cieszy się również dział zawierający rękodzieła – Handmade.

Przepiękne biżuterie artystyczne, czy produkty robione na drutach np. czapki, rękawiczki czy szale wspaniałe zabawki albo ręcznie robione karty okolicznościowe, to najwspanialsze i unikalne prezenty, które w czasach totalnej seryjności, pozwalają nam zdobyć coś nie tylko pięknego i stylowego, ale przede wszystkim niepowtarzalnego! Na DecoBazaar znaleźć można także dzieła artystyczne, między innymi są to: fotografie, grafiki, plakaty, ceramika artystyczna czy obrazy.

Współpraca z DecoBazaar

DecoBazaar to doskonałe miejsce zarówno dla osób chcących kupić ciekawe i oryginalne przedmioty, jak i dla artystów oraz twórców, którzy chcą sprzedawać wysokiej jakości wyroby, odznaczające się oryginalnym stylem i nowatorskim wykonaniem.

Sprzedawanie na DecoBazaar jest równie proste i przyjemne, jak kupowanie. Jedynym warunkiem wystawienia swoich przedmiotów, oprócz rejestracji w systemie, jest pomyślna weryfikacja ich jakości. Dlatego warto zadbać o to, aby zdjęcia zgłaszanych do sprzedaży rzeczy były jak najlepszej jakości. Natomiast wszyscy spragnieni czegoś więcej niż zwyczajność i powtarzalność, będą z pewnością zachwyceni tym wyjątkowym bazarem!