Niepubliczne Przedszkole Guziczek jest placówką funkcjonującą od 2015 roku, która w 2017 roku została przekształcona na Terapeutyczne Niepubliczne Przedszkole dla dzieci od 3 do 6 roku życia.

Przedszkole Guziczek w Krośnie – równe szanse dla wszystkich dzieci

Tym, co wyróżnia Niepubliczne Przedszkole Guziczek, jest to, że oferuje ono nie tylko klasyczne zajęcia dla maluchów, ale również te bardziej specjalistyczne, przeznaczone dla dzieci z nieprawidłowościami rozwojowymi. W placówce realizowane jest Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz zajęcia dla dzieci autystycznych. Przedszkole kładzie ogromny nacisk na to, by maksymalnie dostosować ofertę dydaktyczną do potrzeb maluchów. Natomiast kadra pedagogiczna jest nie tylko znakomicie wykształcona i doświadczona, ale również niezwykle oddana swojej pracy. Czesne dla dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem wynosi 0zł!

Ciekawe zajęcia, atrakcyjne sale zabaw i ogród przedszkolny!

Na uwagę zasługuje również bardzo atrakcyjna oferta zajęć dla dzieci. Poza klasyką taką jak rytmika czy lekcje angielskiego, prowadzone są między innymi zajęcia interaktywne oraz kulinarne. Dzieci mają do dyspozycji przytulne sale zabaw, a w ciepłe dni mogą korzystać z nowoczesnego placu zabaw, mieszczącym się w przedszkolnym ogrodzie. Jednak aktywność maluchów podczas pobytu w przedszkolu nie ogranicza się tylko do wizyt w ogrodzie i na placu zabaw.

Tak często, jak to tylko możliwe, organizowane są rozmaite wycieczki w ciekawe miejsca, co stanowi dla dzieci dodatkową atrakcję. Posiłki serwowane w przedszkolu są urozmaicone i dostarczane przez sprawdzony catering, co daje gwarancję najwyższej jakości i bezpieczeństwa. Dzienny koszt żywienia wynosi 8 zł.

Zapisy do przedszkola Guziczek, godziny otwarcia i cena

Zapisy do Przedszkola Guziczek trwają w miarę dostępności wolnych miejsc przez cały rok. W przedszkolu funkcjonują dwie grupy – Jeżyki, czyli dzieci w wieku 3-4 lat, gdzie maksymalnie w grupie może być 20 dzieci oraz Sprytne Liski – dzieci w wieku 5-6 lat (maksymalnie 15 dzieci w grupie). Koszt pobytu dziecka w placówce między 7:00 a 17:00 wynosi zaledwie 330 zł miesięcznie. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji warto zajrzeć na stronę internetową placówki albo skontaktować się z przedszkolem drogą telefoniczną lub mailową.