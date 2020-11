Niepubliczny Żłobek Guziczek w Jaśle – zapisy, koszty i godziny otwarcia!

Żłobek Guziczek znajduje się na Osiedlu Słoneczna Kotlina i przeznaczony jest dla młodszych dzieci, w wieku od kilkunastu miesięcy do 3. roku życia. Jak wygląda opieka w żłobku, jakie są jej koszty i co zrobić, aby zapisać do żłobka swoją pociechę?