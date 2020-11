Artykuły te są nie tylko eleganckie, ale przede wszystkim niezwykle funkcjonalne i praktyczne. A co najważniejsze, ich zakup może być szybki i prosty – wystarczy skorzystać z oferty ParkerSklep!

Kupuj produkty Parker, akcesoria i zestawy prezentowe przez Internet

ParkerSklep to internetowy sklep oferujący wysokiej jakości akcesoria piśmiennicze marki Parker. Obok długopisów, piór wiecznych, piór kulkowych i ołówków, klienci mogą kupić również niezwykle eleganckie etui na długopisy i pióra, gotowe zestawy prezentowe, obwoluty na pudełka oraz torebki prezentowe – w tym na życzenie klienta można również skorzystać z usługi ręcznego pakowania prezentu.

Na uwagę zasługuje fakt, że oferta sklepu skierowana jest zarówno do klientów detalicznych szukających odpowiedniego akcesoria dla siebie lub dla kogoś bliskiego, jak i dla firm, które chcą dokonać hurtowego zakupu akcesoriów marki Parker. Przy współpracy B2B klienci mogą liczyć na atrakcyjne rabaty i promocje!

Artykuły piśmiennicze Parkera – bogaty wybór i grawer!

Oferta akcesoriów marki Parker dostępne w internetowym sklepie ParkerSklep obejmuje tylko i wyłącznie oryginalne produkty marki Parker. Niezwykle bogaty asortyment sklepu wraz z wygodnym podziałem na kategorie, pozwala w błyskawiczny sposób znaleźć długopis, ołówek czy pióro Parker dostosowane do naszych potrzeb, gustów, a także możliwości budżetowych.

W asortymencie ParkerSklep znajdziemy legendarne pióra wieczne Parker Sonnet czy klasyczne i eleganckie długopisy Jotter oraz wiele innych pięknych i ciekawych kolekcji artykułów piśmienniczych Parkera. Tym, co jest szczególnie ważne, to opcja obejmująca grawer na zamówienie. Można go wykonać zarówno na piórze, długopisie i ołówku, jak i na specjalnej metalowej i eleganckiej tabliczce, umieszczonej w stylowym pudełku na pióra i długopisy parker.

ParkerSklep – jak zamówić grawer?

Personalizację zakupionego w ParkerSklep pióra, ołówka, długopisu czy grawer na eleganckiej tabliczce, wykonuje się poprzez zakup wybranej formy grawera na stronie sklepu. Przy zakupie należy wybrać czcionkę oraz umiejscowienie grawera z kilku dostępnych opcji. Trzeba także przesłać treść, która ma zostać naniesiona na wybrany produkt. W przypadku zakupu ilości hurtowych konieczny jest wcześniejszy kontakt i ustalenie szczegółów zamówienia.