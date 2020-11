Niemal już trzydziestoletnie doświadczenie i kompleksowość oferowanych rozwiązań oraz wysoka jakość produktów stawia GAA-Lobex w szeregu cenionych i godnych zaufania kontrahentów!

Pompy i mieszadła z osprzętem

Współczesny przemysł nie wyglądałby tak, jak wygląda, gdyby nie nowoczesne systemy pompowe i mieszadła. Zastosowanie pomp i mieszadeł w przemyśle jest bowiem niezwykle szerokie. Przy czym są to urządzenia narażone często na trudne warunki pracy i wzmożoną eksploatację. Wybór odpowiednich rozwiązań w tym zakresie wpływa często na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Kluczowym elementem sukcesu podjętych działań, jest bowiem sprawnie działający park maszynowy.

Firma GAA-Lobex doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak ważna jest jakość i wytrzymałość produktów dedykowanych do zastosowań przemysłowych. Dlatego w ofercie GAA-Lobex znajdują się produkty tylko i wyłącznie wysokiej klasy, pochodzące od renomowanych i światowych producentów! Co najważniejsze, asortyment GAA-Lobex obejmuje zarówno niezwykle szeroki wybór pomp różnego typu i mieszadeł, jak i cały osprzęt oraz wyposażenie konieczne do ich prawidłowego funkcjonowania np.:

falowniki

wymienniki ciepła

szafy sterownicze

węże

zawory

membrany

złączki do węży

filtry

aparatura kontrolno-pomiarowa

zestawy pompowe itd.

Wyłączny przedstawiciel CIRCOR i DÜCHTING na polski rynek!

To jednak nie wszystko. Firma z siedzibą główną w Jarosławiu jest również wyłącznym przedstawicielem na polskim rynku takich potentatów w dziedzinie produkcji pomp i aplikacji przemysłowych jak CIRCOR i DÜCHTING. Oprócz tego jest również oficjalnym przedstawicielem takich marek jak np.: Depa-Elro, Varisco, Sero, Schmalenberger, Richter i wielu innych. A wieloletnie doświadczenie w branży oraz szerokie kontakty na rynkach zagranicznych umożliwiają firmie pozyskanie wysokiej jakości zamienników, w szybki sposób i w atrakcyjnych cenach.

GAA-Lobex doradztwo i wparcie serwisowe

Obok sprzedaży GAA-Lobex oferuje również doradztwo w kwestii doboru odpowiednich aplikacji, a także montaż urządzeń oraz wsparcie serwisowe. Pracownicy firmy uczestniczą w licznych konferencjach międzynarodowych i targach branżowych, co pozwala im być na bieżąco z najnowszymi informacjami i rozwiązaniami technologicznymi. Firma organizuje także szkolenia specjalistyczne dla swoich klientów. Co najważniejsze, GAA-Lobex posiada 9 biur regionalnych, co pozwala świadczyć profesjonalne wsparcie i usługi sprzedażowe oraz serwisowe na terenie całej Polski!